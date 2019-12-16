» رئيس "النواب" الليبي: هناك ضباط أتراك قتلوا في البلاد

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في حديث لـ«روسيا اليوم»، عن مقتل ضباط أتراك في أراضي ليبيا، فيما قال إن قطر تدفع ثمن المعدات العسكرية التركية التي تصل إلى بلاده.



وقال صالح، خلال المقابلة التي أجريت اليوم الاثنين في القاهرة، إن «ليبيا منقسمة»، معتبرا أن حكومة الوفاق الوطني الليبية بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، ضعيفة، وأشار إلى أنه «استنجد بالأتراك بعد أن ضاق الخناق عليه».