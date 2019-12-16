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أحمد موسى: "هذه هي رسائل السيسي في منتدى الشباب"

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أحمد موسى: "هذه هي رسائل السيسي في منتدى الشباب"

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الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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المصريون ـ متابعات

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أحمد موسى: لابد من عرض مشاكل المواطنين في الإعلام

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى شباب العالم، كانت واضحة للداخل والخارج، للحبيب والكاره، لصديق مصر وعدوها.
وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، في تغطية خاصة من شرم الشيخ لفعاليات منتدى شباب العالم، أن الرئيس خلال كلمته في منتدى شباب العالم رفع الغطاء عن حكومة الوفاق الليبية، وبالتالي لن يتعامل أحد مع حكومة أسيرة لدى المليشيا الإرهابية.
وأضاف أن حكومة "السراج" والموالين لها يموتون منذ سماع كلام الرئيس السيسي عنهم، وكشفهم أمام الجميع.

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