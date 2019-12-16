خبير يكشف ترتيب مصر في مؤشر جودة الحياة

16 ديسمبر 2019 - 11:21 م

علق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على احتلال مصر المراكز الخامس عربيًا في مؤشر جودة الحياة عام 2019، قائلًا: "انخفاض الدولار يحسن من دخل المواطن، لأن هذا الأمر يزيد من قدرة المواطن على شراء أكبر عدد من السلع، مما ينعكس على مستوى المعيشة بالإيجاب".



وأضاف "عبدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أسعار الخضروات والكثير من السلع انخفضت، مما أدى لتحسن مستوى المعيشة في مصر، لافتَا إلى أن مستوى جودة الحياة في مصر أصبح يلي دول الخليج مباشرة.

