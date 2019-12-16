خبير يكشف ترتيب مصر في مؤشر جودة الحياة

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الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي
الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي
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المصريون ـ متابعات

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علق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، على احتلال مصر المراكز الخامس عربيًا في مؤشر جودة الحياة عام 2019، قائلًا: "انخفاض الدولار يحسن من دخل المواطن، لأن هذا الأمر يزيد من قدرة المواطن على شراء أكبر عدد من السلع، مما ينعكس على مستوى المعيشة بالإيجاب".
وأضاف "عبدة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن أسعار الخضروات والكثير من السلع انخفضت، مما أدى لتحسن مستوى المعيشة في مصر، لافتَا إلى أن مستوى جودة الحياة في مصر أصبح يلي دول الخليج مباشرة.
وأشار إلى أن التوقعات تشير إلى أن مصر في عام 2022 الدولة الثالثة عربيًا في مستوى جودة الحياة، وخلال 2028 ستصبح مصر من أفضل 10 دول على مستوى العالم في مستوى الحياة، لافتَا إلى أن عائد قناة السويس في عام 2023 سيصل لـ60 مليار دولار سنويًا.
 

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