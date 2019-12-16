"البيطريين" تكشف حقيقة انتشار الأدوية المغشوشة

16 ديسمبر 2019 - 10:50 م

كشف الدكتور يوسف العبد، رئيس لجنة الأدوية بنقابة الأطباء البيطريين، عن أن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع التموين تبذل جهدًا كبيرًا لضبط الأدوية البيطرية المغشوشة، لافتًا إلى أن هذه الظاهرة بدأت تنحصر بشكل كبير الفترة الأخيرة، وبإذن الله ستصل مصر للمعدلات العالمية في الأدوية المغشوشة في عام 2020.



وأوضح "العبد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن إدارة الصيدلة التي تصنع فيها الأدوية البيطرية تعطل صناعة الأدوية في مصر، معقبًا: "مش معقول عشان تسجيل الدواء في إدارة الصيدلية يأخذ 5 سنوات".

