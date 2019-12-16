"عكاشة" يكشف أهم التحديات الأمنية التي تواجه مصر

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العميد خالد عكاشة
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المصريون ـ متابعات

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أكد العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن التهديدات على مصر مستمرة لأن الشر لا ينتهي، والتوترات وأصحاب الأطماع في الإقليم لن يستسلموا من أول هزيمة، لأنهم يلجأو إلى اتباع اساليب أخرى لممارسة تهديداتهم ومواصلة أطماعهم ضد مصر.
وأوضح عكاشة خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، من شرم الشيخ على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، أن التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم يجعل المشروع التنموي المصري يسير بصعوبة .
وأضاف "عكاشة" أن الرئيس طالب مراكز الفكر وقادة الرأي والإعلام بالعمل بجهد كبير على تحصين وعي المواطن والمجتمع المصري، حتى لا تنزلق أقدامه لمحاولات التهديد أو الاختراق التي يتعرضوا لها.
ولفت مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أن مصر تحمل هموم الإقليم الذي يحيط بها ومشتبكة مع قضاياه .

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