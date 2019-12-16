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البحرية المغربية تعلن انتشال 7 جثث وإنقاذ 70 مهاجرًا

عرب وعالم

فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين بالسواحل المغربية
فقدان 10 مهاجرين غير شرعيين بالسواحل المغربية
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المصريون ووكالات

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انتشلت البحرية المغربية، الإثنين، 7 جثث لمهاجرين غير نظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم 3 نساء، بساحل الناظور، شمالي البلاد، كما أنقذت 70 آخرين.
وقال مسؤول عسكري، لوكالة المغرب الرسمية، من دون ذكر اسمه، إن "وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية، تمكنت، الإثنين بعرض ساحل الناظور، من انتشال 7 جثث، ثلاثة منهم نساء، وإنقاذ 70 شخصًا، ينحدرون جميعهم من إفريقيا جنوب الصحراء، وكانوا يواجهون صعوبات على متن قارب تقليدي الصنع"، خلال محاولة هجرة.
ولفت إلى أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، وبينهم 10 نساء ورضيع، كانوا في حالة صحية متدهورة، وتلقوا العلاج الأولي على متن سفينة خفر السواحل المغربية، قبل نقلهم إلى ميناء الناظور.
وأوضح أن الجثامين السبعة، التي تم انتشالها، كانوا جزءا من هذه المجموعة من المهاجرين المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
ويشكل المغرب نقطة عبور للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا، لقربها الجغرافي، غير أن المحاولة تمثل مخاطرة كبرى نتيجة استقلال قوارب متهالكة، إلى جانب تشديد السلطات المغربية الرقابة على سواحلها. 

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