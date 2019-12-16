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واشنطن تفرض عقوبات على وزيرين بجنوب السودان

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حكومة جنوب السودان تقتل 114 مدنيًا
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المصريون ووكالات

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فرضت واشنطن، عقوبات على وزيرين في جنوب السودان، الإثنين، بدعوى "عرقلة محادثات السلام"، و"التحريض على الاقتتال" بالبلاد.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، أنها فرضت عقوبات على وزير شؤون مجلس الوزراء، "مارتن إيليا لومورو"، ووزير الدفاع، "كوال منيانق جوك".
وأضاف البيان أن "الوزيرين، قاما بعرقلة محادثات السلام، والتحريض على الاقتتال، في البلاد".
وفي السياق، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن ترحيبه بقرار فرض عقوبات على الوزيرين.
وأردف في تغريدة بموقع "تويتر"، "هذه الأعمال (أعمال الوزيرين) تقوض الأمن، والاستقرار، والثقة في الدولة، من أجل تحقيق سلام دائم في جنوب السودان".
وتسيطر قوات المعارضة المسلحة التابعة لرياك مشار على معظم المناطق الواقعة بولاية أعالى النيل، خصوصا المناطق المتاخمة للحدود الشمالية مع دولة السودان.
يشار إلى أن قتالا اندلع بين القوات الحكومية والمعارضة، منتصف ديسمبر/كانون أول 2013، قبل أن توقع أطراف النزاع اتفاق سلام في أغسطس/آب 2015، قضى بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو ما تحقق بالفعل في 28 أبريل/نيسان 2016.
غير أن العاصمة جوبا شهدت في 8 يوليو/ تموز 2016، اشتباكات عنيفة بين القوات التابعة لرئيس البلاد، سلفاكير ميارديت، والقوات المنضوية تحت قيادة "مشار"، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى بينهم مدنيون وتشريد عشرات الآلاف.
ومنذ ذلك الحين تقع اشتباكات متقطعة بين الطرفين من حين لآخر، في عدة مناطق مازالت تسيطر عليها المعارضة المسلحة خارج العاصمة جوبا. 

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