» الزمالك يسقط في «فخ» الهزيمة أمام طلائع الجيش

16 ديسمبر 2019 - 09:35 م

تلقى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خسارة مفاجئة أمام طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري العام.

وتعد هذه الخسارة هي الأولى للزمالك تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، والذي كان حقق فوز على الشرقية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بالاضافة لفوزه في بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام فريق أول أغسطس الأنجولي، وحقق انتصاره الأول في الدوري على حساب بيراميدز بالجولة الماضية للمسابقة المحلية.

ونجح طارق يحيي، المدير الفني لطلائع الجيش في تحقيق الانتصار الأول لفريقه بالدوري، بعد أن تعادل في 4 مباريات، وخسر في لقائين.

تقدم محمد شحاتة بهدف أول للطلائع في الدقيقة الثالثة، وتعادل للزمالك مصطفى محمد في الدقيقة 36، وتقدم مرة أخرى المضيف بهدف ثاني عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 42، وفي الشوط الثاني سجل أحمد سمير الهدف الثالث بالدقيقة 58، وقلص كريم بامبو النتيجة بهدف ثاني للأبيض في الدقيقة 76.

بتلك النتيجة، رفع طلائع الجيش رصيده للنقطة السابعة بالمركز الـ12، في حين تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 13، بالمركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري العام.