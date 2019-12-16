  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر09:50 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مجلس النواب

لهذه الأسباب.. قانون «الإيجار القديم» حبيس الإدراج

السكة الحديد

"السكة الحديد" تعتذر للمواطنين.. تعرف على السبب

الأهرامات

تحركات واسعة لتنفيذ أكبر خطة تمويلية لدعم السياحة

القاضي

قاضي "صدام حسين": لم أؤيد إعدامه

الكويت

"الجنايات الكويتية" تبرئ "عتيج المسيان" من الإساءة لمصر

السعودية

مسئول يكشف سر موافقة السعودية على مفاوضة قطر

انتصار

لفتة إنسانية لـ"انتصار السيسي" في منتدى شباب العالم

بطل الملاكمة يوجه التحية لابن سلمان

شاهد.. بطل الملاكمة يفاجئ "بن سلمان" بعد فوزه

الدولار والجنيه

الدولار يهبط أمام الجنيه لأدنى سعر منذ 3 سنوات

الشاب الكويتي

شاهد.. شاب كويتي يعتنق اليهودية وإسرائيل تحتفي به

بالفيديو.. أول مران لـ«كهربا» بملعب التتش

الرياضة

كهربا
كهربا
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

أول قرار لـ "فايلر" بعد عبور "الحدود" بالدوري

#

أول تعليق لـ«طارق العريان» بعد انفصاله عن أصالة

#

أول ظهور لـ"هنيدي" بعد خضوعه لعملية جراحية

#

أول قرار لـ "فايلر" بعد الفوز على دجلة

المصريون

الاهلى

كهربا

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو للاعب محمود عبد المنعم “كهربا” أثناء مشاركته في التدريب على أرضية ملعب مختار التتش.

وكتب حساب الأهلي الرسمي :”لاعبنا محمود كهربا يستعد?? لدينا كثير من البطولات لاقتناصها معًا”.

كان الأهلي قد أعلن يوم الجمعة الماضي عن ضم “كهربا” لمدة 4 مواسم ونصف بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه ديبرتيفو أفيش البرتغالي مقابل دفع 400 ألف يورو تحملها الأهلي.

وسيحصل “كهربا” على 9 مليون جنيه في أول موسمين مع القلعة الحمراء ثم 10 مليون في الموسم الثالث و11 مليون بالرابع و4.5 مليون جنيه في باقي الموسم الحالي.

وقرر السويسري رينيه فايلر خضوع اللاعب لتدريبات تأهيلية قبل دخوله مع الفريق في المران الجماعي.

وسيقوم الأهلي بتسجيل اللاعب في قائمته بداية من يناير المقبل.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» استقرار أسعار الذهب اليوم الاثنين
» الزمالك يسقط في «فخ» الهزيمة أمام طلائع الجيش
» الأزهر يواصل برنامج التوعية الأسرية بالدقهلية
» بالفيديو.. أول مران لـ«كهربا» بملعب التتش
» صاحبة الفيديو غير الأخلاقي في السعودية.. فنانة وتهدد
» بالفيديو.. استنفار كامل لـ6 فرق طواريء بالكويت
» بالصور.. أول مران لليفربول في قطر بمشاركة «صلاح»
» رسميًا.. إعلان "تبون" رئيسًا للجزائر
» الشوط الأول.. طلائع الجيش يتقدم على الزمالك 2/1
» السعودية تعاقب مواطنًا مؤيدًا لإسرائيل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:23 ص

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
الأهرامات
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة