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48 عامًا.. وفاة المخرج ياسر زايد بعد صراع مع السرطان

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المخرج ياسر زايد
المخرج ياسر زايد
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محمد فضل- متابعات

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وفاة فنان شهير بعد صراع مع السرطان

وفاة

ياسر زايد

فنان السرطان

أعلن فنانون وفاة المخرج ?ياسر زايد?، عن عمر يناهز 48 عاما، بعد معاناته لمدة طويلة مع مرض السرطان داخل مستشفى النخيل في منطقة المعادي.

ويشار الى أنه يُعرض للمخرج ياسر زايد حاليا مسلسل بعنوان "?الضاهر?" عبر قناة الحياة، بعد إيقافه لسنوات طويلة، وهو من بطولة الممثلين المصريين محمد فؤاد وتامر عبد المنعم.

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط في الجيش يعيش بمنطقة الضاهر ويحظى باحترام من حوله بسبب حرصه على مساعدتهم ووالوقوف الى جانبهم، حتى يرتبط بعلاقة حب مع فتاة يهودية فيقع في مواقف عديدة تسبب له المشاكل.


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