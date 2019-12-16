» رسميًا.. إعلان "تبون" رئيسًا للجزائر

16 ديسمبر 2019 - 08:33 م

أقر المجلس الدستوري في الجزائر، فوز المرشح عبد المجيد تبون، رئيسًا للبلاد بعد فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وشهد اليوم الاثنين، إقرار المجلس بنتائج انتخابات الرئاسة، تمهيدا لإدلاء "عبد المجيد تبون" للقسم.

وأعلن المجلس أنه "يرسم نتائج الانتخابات الرئاسية ويعلن عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنسبة أصوات بلغت 58.13 بالمائة".

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات صبيحة يوم الجمعة الماضية، عن فوز المرشح المستقبل رئيس الحكومة السابق عبد المجيد تبون، برئاسة الجمهورية الجزائرية بنسبة 58.15 بالمئة.