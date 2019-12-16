"الجنايات الكويتية" تبرئ "عتيج المسيان" من الإساءة لمصر

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محمد فضل- متابعات

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مصر

محكمة الجنايات

عتيج المسيان

قضت محكمة الجنايات الكويتية، ببراءة المغرد الملقب بـ «عتيج المسيان» من تهمة القيام بعمل عدائي ضد مصر في موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وإساءة استخدام الهاتف.

وكانت النيابة العامة في الكويت أسندت إلى المتهم القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة، بأن كتب عبارات في موقع التواصل الاجتماعي أساء فيها إلى مصر ووصف القائمين عليها بأوصاف غير حقيقية، وأساء استخدام الهاتف.

والجدير بالذكر ان المتهم يواجه قضية أخرى ولا يزال محبوساً على ذمتها بتهم إدارة حسابات وهمية وتهم امن دولة.


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