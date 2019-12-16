» بالصور.. أول مران لليفربول في قطر بمشاركة «صلاح»

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الرياضة

صلاح
صلاح
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قطر

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أدى فريق ليفربول الإنجليزى مرانه الأول في العاصمة القطرية "الدوحة"، استعدادًا لمواجهة مونتيري المكسيكي بعد غدٍ الأربعاء، في إطار منافسات الدور قبل النهائي في بطولة كأس العالم للأندية.

وصعد مونتيري للدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية بعد فوزه على السد القطري بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما بملعب "جاسم بن حمد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

واستدعى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول 20 لاعبًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية وهم، أليسون، فان دايك، فينالدوم، جيمس ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أدريان، هندرسون، تشامبرلين، لالانا، لونرجان، شاكيري، روبرتسون، أوريجي، جونز، آرنولد، ويليامز.

بينما تم استبعاد المدافع الكرواتي ديان لوفرين الذي يعاني من إصابة عضلية تعرض لها خلال مشاركته في مباراة ليفربول وسالزبورج النمساوي التي أقيمت الأسبوع الماضي بالنمسا، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط على أقرب ملاحقيه ليستر سيتي بعد فوزه على واتفورد بنتيجة 2 – 0 في المباراة التي جمعتهما بملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة "البريميرليج".




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