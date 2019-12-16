» الشوط الأول.. طلائع الجيش يتقدم على الزمالك 2/1

16 ديسمبر 2019 - 08:25 م

انتهى الشوط الأول بتأخر الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك أمام طلائع الجيش، بهدفين مقابل هدف، في المباراة الُمقامة بينهما حاليًا على ملعب السويس، ضمن منافسات الدوري العام.