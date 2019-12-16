مسئول يكشف سر موافقة السعودية على مفاوضة قطر

16 ديسمبر 2019 - 08:03 م

كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن السبب الذي أدى إلى وجود مفاوضات بين السعودية وبلاده، مشيرًا أن ذلك نتيجة لـ "حسن النية" من قبل كلا الطرفين وليس لأي ضغط خارجي.

تصريحات "آل ثاني" جاءت في مقابلة مع شبكة "CNN " التلفزيونية الأمريكية اليوم الاثنين.

ووصف الوزير هذا التقدم في التفاوض بأنه "طفيف"، موضحًا: "نصفه بالتقدم الطفيف لأننا كسرنا هذا الجمود لعدم التواصل وبدأنا الاتصالات مع السعوديين".

وذكر أن بلاده تسعى إلى النظر في الحلول التي يمكن أن تحميها من أي أزمة محتملة في المستقبل، مصرحًا: "نحن بصراحة، من وجهة نظرنا في قطر، نريد أن نتفهم المظالم وندركها ونقيمها، نريد أن ننظر في الحلول التي يمكن أن تحمينا من أي أزمة محتملة أخرى مستقلا".

كما أكد أن الجميع في الوضع الحالي خاسرون، مضيفًا: "ما نريد رؤيته هو حل أو تسوية من شأنهما حفظ كرامة كل الدول والاعتراف بأن جميع الدول رابحة من هذه الوحدة المسترجعة والتطلع إلى حماية هذا الكيان، كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من أي اضطراب مماثل لما حدث في العامين الماضيين في المستقبل".

وحول المطالب المقدمة من الدول المقاطعة للدوحة قال إنه "لن تكون هناك تنازلات".