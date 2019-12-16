لفتة إنسانية لـ"انتصار السيسي" في منتدى شباب العالم

16 ديسمبر 2019 - 08:02 م

في لفتة إنسانية من قرينة الرئيس، استقبلت "انتصار السيسي"، والدة طفل مصري كان مريضا بمرض السرطان وتم شفاؤه.

ووجهت قرينة رئيس الجمهورية، تحياتها لوالدة الطفل زين الذي هزم المرض، معبرة عن تقديرها لجهودها معه من أجل تجاوز محنة مرض السرطان.

وقالت السيدة انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي: "كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعا، فقد أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة في أصعب اللحظات".

وأضافت: "بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أم قدمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة في قهر المرض ليكون رمزا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، ولذلك أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة".

وظهر الطفل زين يوسف في حفل افتتاح منتدى شباب العالم قبل يومين، ليحكى قصته تعافيه من مرض السرطان، وذلك أمام الرئيس السيسي وأكثر من 7 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.