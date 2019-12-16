» حديث مؤثر بين «كلوب» وطفل مريض بسرطان الدم

16 ديسمبر 2019 - 07:27 م

نقل موقع ذا أثليتك، قصة انسانية للألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، جاءت أحداثها في مقر تدريبات الريدز "ميلوود".

وذكر الموقع في بداية تقريره :"يورجن كلوب هو بالفعل أجمل شخص تقابله على الإطلاق، خاصة إذا كنت فتى يبلغ من العمر 6 سنوات قرر مشاركة الألماني أحد أيامه، هذه القصة ستملأ عينك بالدموع".

وقام صبي يبلغ من العمر ست سنوات كان يعاني من سرطان الدم بزيارة مقر تدريبات ليفربول مؤخرًا وأجرى محادثة مؤثرة مع يورجن كلوب، وهي محادثة كتبها والده بدقة في هاتفه.

ودُعيّ مشجع ليفربول الشاب إلى ميلوود بعد فوز الريدز على كريستال بالاس، حيث كان جالسًا يشاهد التدريبات ويتبادل التحية مع يورجن كلوب، وعندما انتهى اللاعبون من جلسة الاستشفاء توجه الألماني إلى الصبي وبدأ معه محادثات وشرح له ما الذي كان يفعله اللاعبون بالضبط.

وأضاف الموقع في التقرير :"بعد الإحماء، كانت هناك إعادة تأهيل للاعبين المصابين فيما يسمى بـ "التنشيط المسبق"، وهو الأمر الذي ألمح إليه الفتى، كما لو كان بالفعل على دراية بذلك، وتم اتباع بعض التدريبات الخفيفة، وعلى الرغم من أنها أمور عادية، إلا أم كلوب كان يتصرف كما لو كان يفصح عن بعض أسرار الدولة".

ثم سأل الصبي يورجن عما إذا كان بإمكانه إخباره نكتة، انفجر بعدها كلوب في الضحك.

وتواصل الحوار بين الطرفين، حيث سأل الفتى كلوب قائلًا :"هل تعرف لماذا تفوز دائمًا؟"، قبل أن يستدرك الطفل حديثه ويجيب على السؤال بنفسه قائلًا:"لأنك تملئ فريقك بالرغبة في الفوز قبل كل مباراة".

ورد كلوب على سؤال الطفل وإجابته بعناق حار تخللته جملة هامسة من المدرب الألماني قال فيها :"احتفظ بتلك بعض الرغبات لنفسك"، في إشارة لضرورة تحليه بالتحدي والرغبة في الانتصار على المرض.

وأتم التقرير :"كانت لحظة مؤثرة حقًا، يورجن هو أفضل شيء حدث لبيئة ليفربول منذ عدة سنوات".