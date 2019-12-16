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الاتحاد الدولي لكرة القدم يُقاضي «بلاتر» و«بلاتيني»

الرياضة

فيفا
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أمير سعد

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الاتحاد الدولى

المصريون

بلاتر

بلاتيني

رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، الاثنين، دعوى قضائية ضد رئيسه السابق السويسري جوزيف بلاتر بالإضافة إلى ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي «يويفا».

وأعلن الاتحاد الدولي «فيفا» في البيان الرسمي الذي أصدره اليوم أنه يسعى لاستعادة مليوني فرنك سويسري حصل عليها ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" بشكل غير شرعي عام 2011 من الفيفا.

وكانت محطة تلفزيونية سويسرية أكدت أن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيب بلاتر، خضع للاستجواب من قبل سلطات الادعاء في سويسرا التي تحقق في أموال تم دفعها تتعلق بكأس العالم 2006 في ألمانيا.

ووفقا لمحطة "آس آر اف" التلفزيونية السويسرية فإن بلاتر (83 عامًا) خضع لجلسة استماع اليوم الثلاثاء باعتباره شاهدًا، وهو الأمر الذي أكده مكتب الادعاء الفيدرالي في سويسرا.

وبدأ الادعاء السويسري تحقيقات جنائية في نوفمبر 2015 ضد فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2006 وثلاثة من كبار مسؤولي اتحاد الكرة الألماني بشأن الاشتباه في وقوع عملية احتيال، وسوء الإدارة الجنائية وغسل واختلاس الأموال ولا يزال التحقيق مستمرًا.

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