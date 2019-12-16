» السعودية تعاقب مواطنًا مؤيدًا لإسرائيل

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سحب الجنسية السعودية

تاييد اسرائيل

اعلامي مؤيد لاسرائيل

قال إعلامي سعودي، يدعى عبد الحميد الغبين، اليوم الإثنين، إن سلطات بلاده سحبت الجنسية منه.

"والغبين" إعلامي سعودي، ويعد من أبرز المؤيدين لإقامة علاقات مع دولة الاحتلال، كما رحب في مرة سابقة باجتياح إسرائيل لجنوب لبنان.

وكتب "الغبين" عبر حسابه على موقع تويتر، أن السلطات السعودية سحبن جنسيته دون معرفة الأسباب، مشيرا إلى أنه يحترم القرار ويبقى على السمع والطاعة.


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