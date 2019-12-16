شاهد.. شاب كويتي يعتنق اليهودية وإسرائيل تحتفي به

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احتفت وسائل إعلام إسرائيلية، بشاب كويتي تخلى عن الإسلام وقرر اعتناق الديانة اليهودية، مشيرة إلى أنه غادر الكويت للعيش في بريطانيا، وينوي التوجه إلى إسرائيل للعيش فيها.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية في تقريرها، إن الشاب يدعى يوسف المهنا وهو في الـ 25 من العمر، وقد قام بتغيير اسمه بعد هروبه مؤخرًا إلى بريطانيا ليصبح (نفتالي).

وزعمت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الشاب كان يمارس الشعائر اليهودية وتلاوة التوراة بشكل سري داخل منزل عائلته في الكويت.

وأشارت إلى أن "نفتالي" تلقى تعليمه على كراهية إسرائيل، لكنه كان يشعر بأنه يهودي، وأنه كان يحاول التصرف بطريقة طبيعية عند خروجه من المنزل حتى لا يثير الشبهات؛ لأن قليلًا من الأشخاص في الكويت يعرفون عن حياته المزدوجة.


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