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صاحبة الفيديو الغير أخلاقي في السعودية.. فنانة وتهدد

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صاحبة الفيديو الغير أخلاقي في السعودية.. فنانة وتهدد

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الفتاة والشاب
الفتاة والشاب
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محمد فضل- متابعات

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السعودية

فنانة

غير أخلاقية

عباءة

أحدث فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، لشاب وفتاة يقوم بخلع عباءتها ويقول إننا في زمن الترفيه ووداعًا للعباءة ثم يقوم بتقبيل يدها والتقرب منها بشكل غير أخلاقي، موجة من الجدل في السعودية.

ونقلت صحف محلية عن مصادرها أن النيابة العامة قررت التحقيق في الفيديو والقبض على الشاب والفتاة الذين ظهرا فيه، للترويج لما يخالف العادات السعودية.

وفاجأت الفتاة الجميع بالظهور في فيديو جديد، لتكشف أنها فنانة أردنية، كاشفة ملابسات الواقعة بعد الهجوم الذي تعرضت له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الممثلة خلال المقطع “أنا كان عندي تصوير الصبح ونمت وصحيت لقيت مقطع مسيء منتشر، وأنا سأتواصل مع محامي والجهات المختصة ليأخذوا حقي من كل من شهر فيا وأساء إلى سمعتي”.

وأضافت "الموضوع أني انطلب مني تصوير إعلان لأني ممثلة إعلانات في السعودية، ونزل إعلان على قروب يطلب ممثلين، وهناك شخص نشر إعلان وبناء عليه ذهبت على أنه تصوير إعلان من الإعلانات اللي احنا دائماً نصورها، بعدها تفاجأت أن الموضوع مختلف ووهمي".



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