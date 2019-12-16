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الشرطة تقتل لصًا بـ10 رصاصات في رأسه

عرب وعالم

مكان الحادث
مكان الحادث
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الطيب حسين

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أمريكا

الشرطة

لص

مقتل لص

نجح عدد من رجال الشرطة في الولايات المتحدة، في تصفية لص بـ10 رصاصات في رأسه.

وكشف مقطع فيديو نشرته الشرطة في تصفية اللص أمام مركز الأمن بولاية أوريجون في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان اللص يتقدم نحو إحدى سيارات الشرطة، أمام مركز الأمن والتي كان يجلس فيها الشرطي ستفين كار، وأطلق عليه 10 طلقات في رأسه.

وخرج رجل الشرطة من المركز وبدأوا بملاحقة المجرم وتبادل إطلاق النار.

وأكدت شرطة المقاطعة، قتل المجرم المدعو فيليب في اشتباكها معه.

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