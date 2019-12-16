» سوزان مبارك تخرج من المستشفى

خرجت سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من المستشفى بعدما تحسنت حالتها الصحية، وذلك حسبما أعلنت الإعلامية الكويتية فجر السعيد.

وكشفت فجر عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، في تدوينة عن خروج سوزان مبارك من المستشفى وتحسن حالتها الصحية.

وعلقت في منشورها قائلةً،:"الهانم سوزان مبارك خرجت من المستشفى".

وكان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قال إنّ والدته ترقد في العناية المركزة.

وغرّد علاء عبر حسابه على تويتر، قبل أيام، ردا على سؤال أحد متابعيه عن الحالة الصحية لوالدته سوزان مبارك: "والله لسه في العناية، لكن خير إن شاء الله وشكرا لسؤالك".?

وشاعت الكثير من الأخبار عقب تدوينة علاء مبارك، بأن زوجة الرئيس الأسبق قد توفت، أثناء وجودها تحت الرعاية الطبية.