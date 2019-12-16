اتحاد الكرة في ورطة بسبب قمة الإسماعيلى والأهلي

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المصريون

الاهلى

الإسماعيلي

أرسل إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى خطابًا رسميًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه نقل مباراته مع الأهلى فى الجولة الـ9 من بطولة الدوري العام إلى الإسماعيلية بدلا من ملعب المكس بالإسكندرية.

واستند الإسماعيلى فى مطلبه إلى أن مواجهة نادى الزمالك والمقرر إقامتها بالأسبوع الــ17 وبجانب بعض المباريات الآخرى التى ستقام أمام الفرق الجماهيرية سيحتضنها ملعب الإسماعيلى.

وشدد مسئولو الإسماعيلى فى الخطاب على أن ملعبه احتضن منافسات على كافة الأصعدة والمحافل القارية وأبرزها بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار فضلا عن مباريات الفريق بكأس العرب للأندية العرب التى تنطلق بحضور جماهيرى كبير دون حدوث أية مشكلات تُعكر صفو المشهد.

واسترسل الدراويش بأن النادى دائما ما يؤكد دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة وهو ما جعله يبدى بعض المرونة الزائد فى أوقات عدة إلا أن الأمر فاق كل الحدود وبات منافيا لكل مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية التى يتم تفضيل بعضها على حساب الأخرى وهو ما يتسبب فى تأجيج مشاعر الجماهير.

واختتم مسئولو الفريق الأصفر فى الخطاب بضرورة اقامة مباراة الدراويش المقبلة مع الأهلى على ملعب النادى الإسماعيلى فى ظل عدم وجود أى سبب وجيه لنقلها لملعب آخر، لاسيما أنها مباراة الدراويش لإرساء مبدأ العدالة والأنصاف بين الجميع.

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