قطر تصدم الإخوان

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الدوحة

جماعة الاخوان

وزير الخارجية القطري

نفى وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن تكون بلاده داعمة لجماعة الإخوان المسلمين، موضحًا أن قطر دولة وليس حزبًا سياسيًا.

جاء هذا في حوار أجراه الوزير القطري مع قناة "CNN "، موضحًا أن الدوحة لم تدعم قط "الإخوان المسلمين" ولم تربطها علاقة مباشرة بهم كحزب سياسي.

واستدرك: "لكن، طالما أنهم جزء من حكومات منتخبة، فعلينا أن نتعامل مع هذه الحكومات ومع العاملين فيها".

وأضاف: "قبل كل شيء نحن دولة وليس حزبا سياسيا، فيجب أن نسأل الشعوب في مصر وتونس مثلا لماذا قامت بانتخابهم ولم تختر جهة أخرى؟.

وأردف: "نحن نؤمن أن في قطر من غير الممكن أن نملي على الشعوب ما تختاره إذا أردنا حقا مساعدة الدولة والشعب".


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