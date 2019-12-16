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«تشافي»: السد قادر على تخطي الترجي التونسي

الرياضة

تشافى
تشافى
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أمير سعد

المصريون

الترجى

السد

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني الحالي لفريق السد القطري، عن ثقته فى قدرة لاعبيه على عبور الترجي التونسي فى المباراة المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء لتحديد صاحب المركز الخامس ببطولة كأس العالم للأندية.

وقال «تشافي»، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي القطري: «سعيد بما قدمه الفريق من أداء وشخصية في بطولة كأس العالم للأندية، ولكننا ليس سعداء بالنتائج، خاصة في مباراة مونتيري وكنا نتوقع الوصول للأشواط الإضافية».

وأضاف المدير الفني لنادي السد: "في المباراة الأولى أمام هينيجن قدمنا مباراة كبيرة وحققنا الفوز، وأنا سعيد بهذه المشاركة وكنا نرغب الذهاب بعيدا، وفي المباراة الثانية مونتيري وصل لنصف النهائي وهو يستحق ذلك، وأنا فخور بما قدمه لاعبو السد، ولم يحالفنا الحظ وارتكبنا أخطاء وكان ينقصنا شيء ما في إنهاء الهجمات، وكنا قريبين جدا بالوصول لنصف النهائي".

وعن مباراة الترجي التونسي المقبلة قال تشافي: "الترجي لديه لاعبون مميزون ومحاربون، بالإضافة لخط دفاع مميز ومدرب جيد جدا ورائع وهم أبطال أفريقيا وهذا يعنى الكثير، ونحن على أتم استعداد للمباراة، وقادرون على عبور الترجي وحصد المركز الخامس، لدينا فريق مليء باللاعبين الشباب ونستطيع البناء على ذلك، وكنا نستطيع تقديم الافضل ويجب علينا العمل معهم للاستفادة بالشكل الأمثل".

وتابع تشافي: "نعم ارتكبنا أخطاء كبيرة أمام مونتيري ولكننا نافسنا بشكل جيد وهذا جزء من كرة القدم، ودائما أتحدث مع اللاعبين عن ثقتي الكبيرة فيهم وفي الحياة يجب مواصلة العمل بغض النظر عما تحقق".

وواصل تشافي تصريحاته قائلاً: "راض تمام عن أداء اللاعبين ولكن لست راضيا عن النتائج ويجب أن أطالبهم بالأفضل والفوز بكل البطولات التى نشارك فيها وهذا ليس بالأمر السهل".

وعن طموحاته بتدريب فريق برشلونة في المستقبل، قال تشافي: "أحد أحلامى هو تدريب برشلونة وتحدثت بذلك في العديد من المؤتمرات وأنا الآن رجل سعيد في المكان الذي أتواجد فيه، وأريد أن أطور من الكرة القطرية وأن أطور من نفسي، وحققت لقبا واحدا مع السد وأسعى للمزيد من الألقاب، وسعيد أنى أسير في الطريق الصحيح".

وعن صعوبة التحول من لاعب لمدرب، أشار تشافي إلى أن التحول من لاعب إلى مدرب ليس بالأمر السهل، مضيفًا: "أشعر بالمسئولية أكثر كمدرب وذلك في حالة الفوز والخسارة، ودائما هناك انتقادات كثيرة من الإعلام وكيفية التعامل مع الجميع من مساعدين وجهاز طبي وإداري ولاعبين وأحاول الاستماع، ومن الأفضل أن أظل لاعبًا ولكن الآن الأمر مختلف تمامًا".

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