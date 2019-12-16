تعليق مفاجئ من قرينة «السيسي» على صورتها مع والدة زين

نشرت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة لها مع الكاتبة رضوى موسى، والدة الطفل زين، الذي ظهر في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الشباب كنموذج حارب السرطان.

جاء ذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أشادت في تعليقها على الصورة، بكلمة زين خلال افتتاح منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، واصفةً إياها بـ"الملهمة".

وكتبت قائلةً: "كلمات زين خلال حفل الافتتاح كانت ملهمة لنا جميعا، أبهرنا بقدرته على إعطائنا الأمل والقوة في أصعب اللحظات، بالتأكيد وراء هذه القوة والطاقة أم قدّمت كل الحب والدعم لصغيرها خلال رحلته الصعبة في قهر المرض، ليكون رمزا وقدوة لملايين الأطفال حول العالم ممن يعيشون تجربة المرض الأليمة، ولذلك أحببت أن أحيي تلك الأم العظيمة وأعبر لها بشكل مباشر عن تقديري كأم لما عانته خلال السنوات الماضية عبر تلك المرحلة الصعبة".

كما قامت قرينة السيسي بتقديم التحية لوالدة زين ووصفتها بـ"العظيمة"، وأعربت لها عن تقديرها كأم لما عانته خلال السنوات الماضية.

ويشارك الرئيس السيسي، في فعاليات مؤتمر الشباب التي تستمر لليوم الثالث على التوالي، بدءًا من السبت الماضي وحتى غد الثلاثاء.



