» «كلوب» يُعلق على مواجهة أتليتكو مدريد بدوري الأبطال

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المصريون

اتليتكو مدريد

ليفربول

كلوب

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني، في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال «كلوب» في تصريحات رسمية للموقع الرسي لليفربول: "إنها قرعة مثيرة للاهتمام، قبل القرعة توقعت أن نواجه إحدى فرق مدريد، أمام أتلتيكو أو الريال، وقد حدث ذلك بالفعل".

وأضاف كلوب: "مدريد هي المكان الذي نملك فيه ذكريات رائعة، وهذا أمر رائع ، لكن هذه المرة نلعب مع أتلتيكو هناك على أرضهم".

وتابع"إنها مباراة صعبة ، لكن إذا نظرت للقرعة ، فهناك أربعة أو خمس نهائيات محتملة بالفعل في دور الـ16".

وواصل كلوب: "يجب أن تكون مباراة صعبة، لا أعتقد أن سيميوني يركض الآن من الفرحة لمواجهتنا".

وكان ليفربول قد توج بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي على ملعب أتلتيكو مدريد «واند ميترو بوليتانو»، بعدما فاز على توتنهام في النهائي بنتيجة 2-0، أحرزهما محمد صلاح، وديفوك أوريجي.

وتعد هذه المواجهة هي الأولى التي ستجمع بين كلا المدربين، في جميع المسابقات.

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