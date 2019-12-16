السيسي يطلق مشروع اجتماعي للحفاظ على الأسرة المصرية

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أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، المنصة الإلكترونية لمشروع وزارة التضامن الاجتماعي «مودة» بهدف الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

حيث شهد المشروع، خلال اليومين الماضيين، إقبالاً كبيرًا من المشاركين بمنتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

يأتي هذا على هامش فعاليات منتدى شباب العالم 2019، المقام بشرم الشيخ، والذي يستمر بحضور الرئيس السيسي لليوم الثالي على التوالي بدءًا من السابت الماضي وحتى غدًا.

وتابع الرئيس لأهداف البرنامج واستمع لشرح وزيرة التضامن والقائمين على المشروع، حيث حرصت الدكتورة غادة والي، بمنتدى شباب العالم على التواجد بجناح مشروع «مودة» الخاص بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية.

جدير بالذكر أن المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة، قد انطلقت خلال الأيام الماضية ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة» في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة.

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