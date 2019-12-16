الرئيس على "تويتر": ليس لدينا وقت للتناحر مع أحد

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منتدى شباب العالم

التناحر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا حرصنا على البدء من حيث انتهى الآخرون في عملية رقمنة الخدمات الحكومية، مؤكدًا :" ليس لدينا وقت للتناحر وإضاعة المزيد من الفرص، علينا التحرك للإلحاق بركاب التكنولوجيا".

وأشار الرئيس في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، الى أن معظم البشر يخشون من الروبوت و الذكاء الاصطناعى، مشيرًا إلى أن مصر نادت منذ أكثر من خمس سنوات –ومازالت- في محافل الأمم المتحدة بضرورة وضع ضوابط للتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي التي يتم استغلالها من قبل البعض للتحريض على العنف والإرهاب.

وأكد أن التنظيمات الإرهابية تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي في تحقيق أهدافها لضرب استقرار الدول.

وتابع "السيسي": أقول ذلك لأنني "أعتبر إنسانيتي أكبر من وظيفتي"، مشددا على أهمية الوعي لإفشال مثل هذه المخططات الخبيثة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي بجلسة " الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم؟" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ، والتي حضرتها الروبوت "صوفيا".


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