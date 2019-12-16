ردًا على اتهمامهم باضطهاد المسلمين.. الصين توجه دعوة رسمية لـ«أوزيل»

16 ديسمبر 2019 - 04:34 م

وجهت الحكومة الصينية، اليوم الإثنين، الدعوة إلى النجم مسعود أوزيل، صانع ألعاب آرسنال الإنجليزي والمنتخب الألماني لزيارة شينجيانج، ردًا على انتقاده لبكين في طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع غرب البلاد.

رأى المتحدث باسم الخارجية الصينية، جينغ شوانج، أن اللاعب الألماني من أصول تركية، بنى موقفه من بكين، استنادًا إلى "معلومات مغلوطة"، مضيفاً: "إذا أتيحت الفرصة للأوزيل، سنكون سعداء بزيارته إلى شينجيانج لمعرفة الوضع هناك.

وكتب لاعب خط الوسط، تغريدة عبر حسابه على تويتر، انتقد فيها تعامل الصين مع الأقليات المسلمة في الإقليم الواقع في غرب البلاد، وأيضاً عدم تحرك الدول الإسلامية للدفاع عن الأويجور في وجه الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وكتب أوزيل: "القرآن يتم إحراقه... المساجد يتم إغلاقها... المدارس الإسلامية يتم منعها... علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر... الإخوة يتم إرسالهم الى المعسكرات".

وأضاف: "المسلمون صامتون، صوتهم ليس مسموعاً"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويجور علما لـ"تركمنستان الشرقية".

ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية "سي سي تي في"، إلى إلغاء بث مباراة آرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنجليزي.