إيران تفجر مفاجأة بشأن المفاوضات السرية مع السعودية

16 ديسمبر 2019 - 04:16 م

بعد التقارير الغربية التي تحدثت عن ما أثير عن مفاوضات سرية بين السعودية وإيران، خرجت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن صمتها وفجرت مفاجأة، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات سرية بين طهران والرياض.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، وجود أي مفاوضات سرية بين طهران والرياض، مشيرا في المقابل إلى أن هناك دولا تسعى إلى التوسط بين البلدين، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

ولفت الموسوي إلى "أن هناك دولا تسعى، انطلاقا من حسن النية، إلى التوسط بين إيران والسعودية، لكن المفاوضات بين البلدين اقتصرت على إجراءات موسم الحج، ولا علم لي بوجود مفاوضات أخرى".

وأضاف أن "إيران تأمل من السعودية أن تمسك بيد الصداقة التي تمدها إيران نحوها من أجل إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، كذلك تأمل منها التخلي عن سياساتها الازدواجية في المنطقة، وأن تعلم أن الأمن ينبع من دول المنطقة ولن يتحقق عبر شراء السلاح من واشنطن".