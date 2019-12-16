  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر03:05 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
السعودية

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

الإفتاء

حكم حرق ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء تجيب

ارشيف

تعرف على مواجهات دور الـ 16 بدورى أبطال أوروبا

الرئيس السيسي

"السيسي": أنا بقول كلام خطير

أوزيل

الصين ترد على "أوزيل" بشأن اضطهاد مسلمي الأيغور

الرئيس السيسي

السيسي: "أنا إنسان قبل ما أكون رئيس"

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: لهذا السبب لم تتدخل مصر في أزمة ليبيا

الرئيس السيسي

السيسي منفعلا: "خلاص معندناش وقت نضيعه"

الأمن السعودي (أرشيفية)

السلطات السعودية تتحرك بعد فيديو أثار غضب المواطنين

سوزان مبارك

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

تعرف علي ترتيب مصر والسعودية في قائمة الأكثر نفوذا في 2019

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أسعار الذهب تعاود ارتفاعها مجددًا

#

«محمد» أكثر الأسماء شعبية في بريطانيا

#

تعرف على ترتيب الشعوب في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

#

انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر

قطر

الامارات

السعودية

أمريكا

مصر


صدرت، مؤخرا، قائمة بـ80 دولة حول العالم، مرتبة بحسب قوة نفوذها، والذي يظهر في تصدرها، باستمرار، عناوين الأخبار وتأثيرها في المشهد السياسي العالمي وتشكيل الأنماط الاقتصادية العالمية.


وتم إعداد هذا التصنيف بالشراكة بين مجموعة BAV، وهي وحدة تابعة لشركة الاتصالات التسويقية العالمية VMLY & R، وجامعة بنسلفانيا، وخلاله تم استطلاع رأي 20 ألف شخص، بحسب موقع "usnews".


ويعتمد التصنيف على عدة معايير، مثل أداء زعيمها، تحالفاتها الاقتصادية، تأثيرها سياسياً، وقوتها العسكرية. ولم يتغير ترتيب البلدان التسعة الأولى، عن العام الماضي.


 ظلت الولايات المتحدة في القمة، حيث يُنظر إليها على أنها أقوى دولة، لديها أكبر اقتصاد في العالم وأكبر ميزانية عسكرية، حيث تنفق أكثر من 610 مليارات دولار على العتاد العسكري والعسكريين، وجاء ترتيب أقوى 10 دول على النحو التالي.


1- الولايات المتحدة الأمريكية


إجمالي الناتج المحلي: 19.4 تريليون دولار


التعداد السكاني: 325.7 مليون نسمة


2- روسيا


إجمالي الناتج المحلي: 1.6 تريليون دولار


التعداد السكاني: 144.5 مليون نسمة



3- الصين


إجمالي الناتج المحلي: 12.2 تريليون دولار


التعداد السكاني: 1.4 مليار نسمة


4- ألمانيا


إجمالي الناتج المحلي: 3.7 تريليون دولار


التعداد السكاني: 82.7 مليون نسمة


5- بريطانيا


إجمالي الناتج المحلي: 2.6 تريليون دولار


التعداد السكاني: 66 مليون نسمة


6- فرنسا


إجمالي الناتج المحلي: 2.6 تريليون دولار


التعداد السكاني: 67.1 مليون نسمة


7- اليابان


إجمالي الناتج المحلي: 4.9 تريليون دولار


التعداد السكاني: 126.8 مليون


8- إسرائيل


إجمالي الناتج المحلي: 350.9 مليار دولار


التعداد السكاني: 8.7 مليون نسمة




9- السعودية


إجمالي الناتج المحلي: 683.8 مليار دولار


التعداد السكاني: 32.9 مليون نسمة


10- كوريا الجنوبية


إجمالي الناتج المحلي: 1.5 تريليون دولار


التعداد السكاني: 51.5 مليون نسمة


وحلت بعض الدول العربية في مراكز متقدمة نسبيا في الترتيب، من بينها الإمارات التي جاءت في المركز الحادي عشر، والعراق في المركز التاسع عشر، على الرغم مما تعانيه من حرب ضد الإرهاب.


وجاءت قطر في المركز الـ24 ، ومصر في المركز الـ29، والأردن في المركز الـ33، ولبنان في المركز الـ36، وسلطنة عمان في الـ42، والمغرب في الـ61، وتونس في الـ63. ويشار إلى أن دولة إستونيا تذيلت القائمة في المركز الـ80 والأخير.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» كواليس مران الأهلي اليوم
» تفاصيل لقاء "شكري" بالمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي
» جهاز "الفراعنة" يحضر مباراة الزمالك والطلائع
» بعد العمرة.. شيماء سيف ترد على أحد متابعيها: "متلهيش نفسك"
» سموحة يطلب خدمات ثنائي الأهلى
» لقاء الخميسي تثير الجدل بمنشوراتها الأجنبية.. هكذا علقت
» «السمنة والسرطان» أبرزهما..7 أضرار للكاتشب الجاهز
» مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى دولة جيبوتى
» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة صفاء أبو السعود
» شُكرى ومدير "الفاو" يوقعان خطاب نوايا لتمكين المرأة
» قطع المياه 8 ساعات بمصر الجديدة

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    04:59 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية