» كواليس مران الأهلي اليوم

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خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة أمس أمام حرس الحدود، تدريبات استشفائية خفيفة ظهر اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها الخميس المقبل في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز.

فى السياق ذاته عقد السويسري فايلر، جلسة خاصة مع محمود متولي مدافع الفريق؛ للاطمئنان على حالته بعد مشاركته في التدريبات الجماعية.

وانتظم محمود متولي في التدريبات الجماعية مؤخرًا بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

فيما انتظم حسام عاشور، كابتن الفريق في مران الفريق الجماعي، بعدما تغيب عن مران الفريق الجماعي أمس الأول السبت.


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