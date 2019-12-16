حكم حرق ورق المصاحف القديمة .. الإفتاء تجيب

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علي فخر

المصاحف القديمة



أجاب الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، على سؤال ورد إليه نصه: "كيف يتم التخلص من أوراق المصحف القديمة وما حكم حرقها"؟.

وقال فخر: "إن أوراق المصحف القديمة والمتهالكة لا يجوز للإنسان الذي وجدها أن يقرأ فيها، مؤكدًا أن على الإنسان أن يتخلص منها حتى لا تتعرض للامتهان.

وأوضح فخرعبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن العلماء ذكروا أن التخلص من هذه الأوراق الشريفة لابد أن يتم بطريقة محترمة عن طريق حرق هذه الأوراق ثم دفنها أو فرمها بمفرمة الأوراق إذا توافرت، بحيث يتم تقطيعها قطعًا صغيرة جدًا بحيث لا يمكن التعرف على أنها من أوراق المصحف.

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