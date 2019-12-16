» لقاء الخميسي تثير الجدل بمنشوراتها الأجنبية.. هكذا علقت

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اللغة الإنجليزية

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها على "إنستجرام"، أحدث صورة لها، ما عرضها لبعض الانتقادات بسبب استخدامها للغة الإنجليزية بكثرة، في منشورتها.

وتظهر لقاء الخميسي، وهي ترتدي جيب زرقاء من قماشة الشيفون وبلوزة بيضاء، بكتف واحد، مع لمسات من المكياج والشعر القصير.

وعلقت لقاء الخميسي على الصورة قائلة، "Good morning".

ولاقت الصور تفاعل كبير من قبل متابعيها، ألا أن أحدهم علق متسائلا عن سبب كتابة لقاء لكثير من المنشورات باللغة الإنجليزية، كاتبا: "ست لقاء جاوبي على سؤالي لو سمحتي.. حضرتك فنانة عربية وجمهورك كله من الدول العربية وأنا منهم، ما هي الحكمة من أن تكون منشوراتك باللغة الإنجليزية.. وهل اللغة هي معيار الثقافة أم أن اللغة أداة تواصل، فهل تريدين التواصل مع جمهورك العربي باللغة الإنجليزية؟".

ردت لقاء على السؤال كاتبة: "صباح الخير والهنا.. أنا عندي برضو جمهور أجنبي وأصدقاء ليا.. وبعدين حضرتك Good Morning مش صعبة أوي".



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Good morning ??

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