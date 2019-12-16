السيسي: "أنا إنسان قبل ما أكون رئيس"

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إيمان هاني

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السيسي

الذكاء الإصطناعى

منتدى شباب العالم



أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتحدث في مواضيع يتجنب الكثير من السياسيين التطرق لها، قائلا: "أنا بعتبر إن إنسانيتي أكبر من وظيفتي، أنا إنسان قبل ما أكون رئيس".

وأضاف السيسي خلال كلمته بجلسة "الذكاء الاصطناعي والبشر من المتحكم" بمنتدى شباب العالم، اليوم الإثنين، قائلاً: "دايما يد القدر لها إجراءات لا يمكن التنبؤ بها"، معقبًا: "للطاقة البشرية وقدراتها حدود أمام قدرة ربنا سبحانه وتعالى".

وتابع مخاطبًا الشباب: "يا شباب العالم ويا شباب مصر القفزات التكنولوجية تتسارع بدرجة هائلة، وإذا لم ننتبه لها سيزداد تخلفنا وسيصعب تعويضه، وهيبقى المتقدمين متقدمين دائما والمتأخرين متأخرين دائما".

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