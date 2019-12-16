السيسي منفعلا: "خلاص معندناش وقت نضيعه"

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السيسي

الذكاء الإصطناعى

منتدى شباب العالم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لديها الموارد والإمكانيات للمشاركة بمجال تنمية أنظمة الذكاء الاصطناعي، قائلاً: "إننا ليس لدينا وقت لإضاعته فى مزيد من التناحر وعدم الاستقرار والأمن، خلاص مبقاش في وقت لأي حاجة تانية".

وأضاف الرئيس خلال مشاركته بجلسة "الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، اليوم الإثنين، قائلاً: فى كل مرة تتحرك مصر من أجل التقدم إلى الأمام تواجهنا عوائق وعقبات تؤدى إلى عرقلت المسير وفقد الفرصة التى نسعى للوصول إليها.

ووجه "السيسي" النصيحة للدول النامية وغير المستقرة فى مسألة الأمن والاستقرار أن عليهم العمل من أجل تحقيق التنمية لبلدانهم ووضع الصراعات جانبًا.

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