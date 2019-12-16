الإبراشي: لهذا السبب لم تتدخل مصر في أزمة ليبيا

16 ديسمبر 2019 - 11:57 ص

أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن قضية الإرهاب تهيمن على النقاشات المطروحة في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة .



وقال "الإبراشي"، من خلال برنامج "كل يوم" المذاع علي فضائية "أون إي"، إن جميع القضايا المتعلقة بالأمن ومواجهة الإرهاب التي تم مناقشتها في منتدي شباب العالم، هدفها وجود عالم أفضل.



وأضاف "الإبراشي"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال مناقشات منتدى شباب العالم علي أهمية مؤسسات الدولة وجيوشها، لافتًا إلى أنه أوضح أن مصر لم تتدخل بشكل مباشر في أزمة ليبيا مراعاة لظروفها ".

