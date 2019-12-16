مرتضى منصور يفتح النار على "جريشة"

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التحكيم

أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، غضبه من تعيين الحكم الدولى جهاد جريشة حكمًا لإدارة لقاء الفريق أمام طلائع الجيش اليوم بالدورى.

وأضف "منصور" خلال تصريحاته بـ "الحدث اليوم" عبر برنامج "ملعب الشريف": "لا أطيق جهاد جريشة، وكاتب طلب رسمي بعدم رغبتي في إسناد مباريات الزمالك له، هو قادم لكي يظلم الزمالك".

وأتم: "أقول لعمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة، هناك بلاغ مقدم مني ضد جمال الغندور فكيف يختار الحكام؟".


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