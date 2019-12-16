رئيس سموحة يرد علي مديونية النادي بـ48 مليارا

16 ديسمبر 2019 - 11:43 ص





كشف النائب فرج عامر، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس مجلس إدارة نادي سموحة، تفاصيل مطالبة وزارة الزراعة للنادي بمبلغ 48 مليار جنيه، قائلاً: "نادي سموحة ملك الدولة، وليس ناديا خاصا، ويقع على مساحة 168 فدانًا، ويتنازع على ملكيته أطراف كثيرة، ومنها الإصلاح الزراعي".



وأضاف "عامر"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأن الإصلاح الزراعي لم يفكر في نادي سموحة إلا بعدما أصبح مؤسسة عملاقة و"حاجة شيك".



وتابع : "وحق ربنا مفيش علينا ولا مليم، زينا زي كل الأندية، هو الأهلي والزمالك بيدفعوا كام حق انتفاع، بتبقى حاجة رمزية جنيه ".

