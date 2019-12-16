» شُكرى ومدير "الفاو" يوقعان خطاب نوايا لتمكين المرأة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، في 15 ديسمبر الجاري، "شو دونيو" مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، وذلك على هامش النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم المنعقد حاليًا بشرم الشيخ.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شُكري أعرب عن التقدير لحرص المدير العام على المشاركة في منتدى شباب العالم، مؤكدًا على الأولوية التي توليها مصر لتحقيق الأمن الغذائي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، خاصة وأن مصر تدرك ارتباط قضايا الأمن الغذائي بسبل العيش الكريم. كما أعرب وزير الخارجية عن أهمية تعظيم التعاون مع المنظمة الأممية لدعم هذه الأطر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حافظ أن اللقاء تناول كذلك محورية دور "الفاو" في مساعدة الدول الأفريقية من أجل تنفيذ أجندة أفريقيا 2063، لا سيما الشق الخاص بالأمن الغذائي وتنمية القطاع الزراعي بصورة مستدامة وغيرها من المجالات، وأهمية دور المنظمة في رفع قدرات دول القارة في مواجهة الكوارث الإنسانية والطبيعية وانتشار الأوبئة، وتعزيز القدرات البشرية.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري ومدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قاما بالتوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون لتعزيز تمكين المرأة والشباب.