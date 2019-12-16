» قطع المياه 8 ساعات بمصر الجديدة

16 ديسمبر 2019 - 11:30 ص

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (دار السعادي بالزيتون - ميدان ألماظة ومتفرعاته - شارع الحجاز ومتفرعاته - خلف نادي النصر - ميدان صلاح الدين ومتفرعاته - بعض الشوارع المتفرعة من شارع أبوبكر الصديق - منطقة هليوبوليس).

وأضافت الشركة، في بيان، أن قطع الخدمة سيستمر 8 ساعات بدءًا من الساعة الـ10 صباح غدِ وحتى الساعة الـ6 مساء.

وأكدت الشركة، أن قطع الخدمة نظرًا لأعمال اللحام بين الخط الجديدة 600 مم والخط القديم 800 مم القادم من محطة مياه الأميرية وذلك لإلغاء الخطوط القديمة والمتهالكة المتعارضة مع أعمال الكباري وتطوير الطرق بنطاق شارع أبوبكر الصديق بمصر الجديدة.