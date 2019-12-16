» بعد قضية الفيديوهات.. شيما الحاج تثير الجدل من جديد

أثارت الفنانة شيما الحاج، الجدل من جديد، بعد نشرها صورة لها من لندن، عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت الفنانة شيما الحاج، صاحب قضية "الفيديوهات الجنسية"، صورة جديدة لها من عاصمة الضباب، لندن، وذلك بعد إخلاء سبيلها هي والفنانة شيما الحاج .

وعلقت "الحاج" على الصور، قائلة:"أحبك لاني أرى فيكي مابداخلي، أحبك يا مدينة الضباب".

ولاقت الصور، تفاعل كبير من رواد مواقع التواصل، حيث جاءت التعليقات كالاتي:" روووووووعة شمو"،" قمر يا شيما".

وكان أحدث ظهور للفنانة شيما الحاج في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، بحفل الافتتاح والذي أثار أيضًا ضجة واسعة لأنه شهد أول ظهور لها بعد خروجها من السجن.