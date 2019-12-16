انطلاق فعاليات جلسة "الذكاء الاصطناعي" بحضور الرئيس

16 ديسمبر 2019 - 11:10 ص

"المصريون" تنقل لكم بثا مباشرا لجلسة الذكاء الاصطناعى والبشر.. من المتحكم"، ضمن منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، افتتح مساء أمس الأول، النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بحضور أكثر من 7 آلاف شاب من مختلف بلدان العالم.



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