» الولايات المتحدة: مطالب كوريا الشمالية عدائية وغير ضرورية

16 ديسمبر 2019 - 11:06 ص

أكد ستيفن بيجون مبعوث الولايات المتحدة لشئون كوريا الشمالية، أن مطالب كوريا الشمالية عدائية وغير ضرورية، لافتا إلى أن جميع التصريحات التي أطلقها رئيس كوريا الشمالية وصلت إلى مسامعه، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربية".

وأضاف: "من المؤسف أن لهجة التصريحات تجاه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وأوروبا كانت عدائية للغاية وسلبية وغير ضرورية جدا، مضيفًا، ليس لدي الولايات المتحدة مهلة نهائية بل لدينا هدف".

يذكر أن كوريا الشمالية أشارت إلي أنه سيكون علي واشنطن تقديم تنازلات جديدة بحلول 2019 وذلك مع وصول المفاوضات النووية إلي حائط مسدود منذ إنهيار قمة هانوي في فبراير بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس دونالد ترامب.

جدير بالذكر أن كوريا الشمالية أجرت تجارب جديدة في موقع إطلاق الأقمار الصناعية في سوهي هذا الشهر، بعد إطلاق مقذوفات جديدة في الأسابيع الماضية.