قوات حفتر: إصابة وزير داخلية"الوفاق" في محاولة اغتيال

أفادت وسائل إعلام صباح اليوم، أن قوات "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر أعلنت عن إصابة وزير الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فتحي باشاغا، جراء محاولة اغتيال تعرض لها في مدينة مصراتة.

وفقا للمركز الإعلامي لغرفة "عمليات الكرامة" التابعة لقوات المشير حفتر، فجر اليوم الاثنين، على صفحته في "فيسبوك"، نقلا عن "مصادر استخباراتية" خاصة به في مصراتة، ذكر أن موكب باشاغا تعرض لـ"وابل من الرصاص"، متهما قوات حكومة الوفاق بمحاولة التستر على الحادث وحجم الخسائر التي تكبدتها من خلال إعلان النفير العام في المدينة.