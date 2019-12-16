  • الإثنين 16 ديسمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس السيسي

"السيسي": أنا بقول كلام خطير

ارشيف

بث مباشر.. قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أوزيل

الصين ترد على "أوزيل" بشأن اضطهاد مسلمي الأيغور

الرئيس السيسي

السيسي: "أنا إنسان قبل ما أكون رئيس"

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: لهذا السبب لم تتدخل مصر في أزمة ليبيا

الرئيس السيسي

السيسي منفعلا: "خلاص معندناش وقت نضيعه"

الأمن السعودي (أرشيفية)

السلطات السعودية تتحرك بعد فيديو أثار غضب المواطنين

سوزان مبارك

تطورات جديدة في الحالة الصحية لـ سوزان مبارك

النائب فرج عامر

رئيس سموحة يرد علي مديونية النادي بـ48 مليارا

جهاد جريشة

مرتضى منصور يفتح النار على "جريشة"

أردوغان يتوعد الولايات المتحدة بهذا الأمر

عرب وعالم

قاعدتا إنجرليك وكوريجيك
قاعدتا إنجرليك وكوريجيك
Advertisements

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

أردوغان يهدد الولايات المتحدة بإغلاق قاعدة إنجرليك

#

الأمم المتحدة تجدد تفويض "أونروا" 3 سنوات

#

أردوغان: تركيا ستحسم هذا الأمر في سوريا قريبًا

#

روسيا تحذر الولايات المتحدة من هجوم مستقبلى

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدات جديدة إلى الولايات المتحدة ردًا علي تهديد الأخيرة له بفرض عقوبات عليها إلى جانب قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالاعتراف بالإبادة الجماعية.

وجاءت تهديدات أردوغان بأن تركيا قد تغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي قد تستضيف الرؤوس النووية الأمريكية.

وأضاف أردوغان في تصريحات إعلامية "إذا لزم الأمر أن نتخذ مثل هذه الخطوة فلدينا بالطبع السلطة.. إذا لزم الأمر فسنغلق مع وفودنا إنجيرليك عند الضرورة، مضيفا أن تركيا بإمكانها أن تغلق أيضا قاعدة رادار كورجيك إذا لزم الأمر وقال إذا هددونا بفرض هذه العقوبات فسنرد بالطبع".

جدير بالذكر أن إنجرليك وكوريجيك قاعدتان عسكريتان تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

سينما "أونطا" هاتوا فلوسنا!

محمود سلطان

حكايات في الصحافة والحياة

فراج إسماعيل

محمد على وعمر مكرم.. التاريخ والبشر الصانعون له

د. هشام الحمامي

الإسلام بين أندريه جيد وطه حسين

ياسر أنور

كلما دخلت أُمّة للدراما.. "لعنت أُختها"!!

محمد الخضيري

خيار بنديكت : استراتيجية للمسيحيين في أمَّة ما بعد المسيحية

يعقـوب عبد الرحمن
شارك معنا

اخترنا لك

» لقاء الخميسي تثير الجدل بمنشوراتها الأجنبية.. هكذا علقت
» «السمنة والسرطان» أبرزهما..7 أضرار للكاتشب الجاهز
» مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى دولة جيبوتى
» شاهد.. كيف تغير شكل الفنانة صفاء أبو السعود
» شُكرى ومدير "الفاو" يوقعان خطاب نوايا لتمكين المرأة
» قطع المياه 8 ساعات بمصر الجديدة
» بعد قضية الفيديوهات.. شيما الحاج تثير الجدل من جديد
» مصر تشارك في المنتدى العالمي الأول للاجئين
» مصرع طفلة بأسيوط بعد تناولها وجبة إندومي
» الولايات المتحدة: مطالب كوريا الشمالية عدائية وغير ضرورية
» إنجي وجدان تحتفل بعيد جوازها السابع: "بحبك"

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:41 م

  • فجر

    05:22

  • شروق

    06:51

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    14:41

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
أسماء السلاطين الأتراك
مجلس النواب
دواجن
حلا شيحة
ارشيفية