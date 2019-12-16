أردوغان يتوعد الولايات المتحدة بهذا الأمر

16 ديسمبر 2019 - 10:45 ص

وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهديدات جديدة إلى الولايات المتحدة ردًا علي تهديد الأخيرة له بفرض عقوبات عليها إلى جانب قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بالاعتراف بالإبادة الجماعية.

وجاءت تهديدات أردوغان بأن تركيا قد تغلق قاعدة إنجيرليك الجوية التي قد تستضيف الرؤوس النووية الأمريكية.

وأضاف أردوغان في تصريحات إعلامية "إذا لزم الأمر أن نتخذ مثل هذه الخطوة فلدينا بالطبع السلطة.. إذا لزم الأمر فسنغلق مع وفودنا إنجيرليك عند الضرورة، مضيفا أن تركيا بإمكانها أن تغلق أيضا قاعدة رادار كورجيك إذا لزم الأمر وقال إذا هددونا بفرض هذه العقوبات فسنرد بالطبع".

جدير بالذكر أن إنجرليك وكوريجيك قاعدتان عسكريتان تستخدمهما الولايات المتحدة في تركيا.