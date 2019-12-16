سر رفض أسرة "المنسي" لمسلسل الاختيار





كشف المحامي جمال عطوة، سبب رفض أسرة الشهيد أحمد المنسي، مسلسل "الاختيار" الذي يقوم ببطولته الفنان أمير كرارة.





وأكد "عطوة"، في مداخلة هاتفية ببرنامج " الحكاية " المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن أسرة المسلسل لم تحصل على موافقة أسرة " المنسي"، قل البدء في التصوير.





وأوضح "عطوة"، أنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام لوقف تصوير المسلسل لافتا إلى أن محكمة الأمور المستعجلة ستصدر حكما باتا في هذه القضية الأسبوع المقبل.



