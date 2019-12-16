» بعد وفاته..حسن عفيفي يتصدر تريند جوجل

تصدر الفنان ومصمم الراقصات، حسن عفيفي، وزوج الفنانة هناء الشوربجي، مؤشرات البحث في جوجل، بعد وفاته أمس الأحد، بعد صراع طويل مع المرض، حيث يعتبر أحد أعمدة فرقة رضا للفنون الشعبية، و"ملك الفوازير".

وقد رحل الفنان حسن عفيفي، أمس الأحد، بعد صراع مع المرض لمدة شهرين بأحد المستشفيات الخاصة، وشيعت الجنازة عصر أمس من مسجد السيدة نفيسة بحضور عدد كبير من الأهل والأقارب وعدد من الفنانين وعلى رأسهم محمد صبحى الذي كان واحدا من المقربين من الفنان الراحل.

وبدأ الفنان الراحل حياته المهنية، راقصا في فرقة رضا،حيث شارك في قام بعدة أدوار في فيلم "غرام فى الكرنك" و"إجازة نصف السنة"، ثم قام بالتمثيل فيلم "فتاة الاستعراض" مع الفنانة نيللي، ثم بعد اعتزال الرقص قام بالعمل كمصمم رقصات.

وأعد تصميم رقصات فوازير نيللى وسمير غانم مع المخرج فهمى عبد الحميد، وصمم أيضا الكثير من استعراضات الأعمال المسرحية للفنان محمد صبحى.

ومن جهتها، نعت الفنانة هناء الشوريجي، زوجها، بكلمات مؤشرة، مؤكدة أنه كان من أطيب وأحن الشخصيات التي قابلتها في حياتها فقد كان مخلصًا لأقصى درجة وأبا حنونا،بحسب تصريحاتها.